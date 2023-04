"Au nom de la science..."

Ce 1er février 2020, une téléconférence secrète rassemble un petit cercle de chercheurs de renommée mondiale sur trois continents. Leur point commun ? L'étude des virus les plus dangereux. Ce jour-là, à la suite du confinement qui vient d'être imposé dans une ville chinoise inconnue, quatre virologues réputés confient leurs soupçons : des manipulations génétiques auraient-elles échappé à ceux qui les avaient initiées ? Le contenu exact de cette réunion ultra-sensible n'a filtré qu'en 2022, après deux ans de secret. Il révolutionne l'histoire officielle de la pandémie : car tout montre que la chauve-souris et le pangolin sont innocents ! Problème : la Chine et la France ont leur part de responsabilité. Révélées pour la première fois dans ce livre, des notes confidentielles, émises à la veille de la pandémie par la diplomatie et certains services français, trahissent la crainte prémonitoire d'un accident à Wuhan... Polémiques et règlements de comptes côté français aggravent encore une situation déjà tendue. S'appuyant sur des témoignages et des documents exclusifs, Jérémy André, journaliste au Point, mène son récit comme un thriller haletant pour retracer la plus grande controverse scientifique de notre temps.