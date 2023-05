Affaires d'Etat - Jihad Tome 3

On ne négocie pas avec des poseurs de bombes Milieu des années 1980. Paris est secouée par des attentats meurtriers revendiqués par un mystérieux comité, le CSPPA. Face à la gravité de la situation, la DST et la DGSE vont devoir travailler main dans la main pour trouver des renseignements fiables sur ce groupe qui demande la libération de trois terroristes détenus en France. Sur l'ensemble du territoire, le gouvernement lance de vastes opérations de recherches dans les milieux islamiques en collaboration avec la PJ et les RG. Mais les interpellations ne permettent pas d'identifier des suspects et les attentats continuent d'ensanglanter la capitale. De piste en piste, l'inspecteur Crémieux et son équipe vont réaliser que derrière le CSPPA se cache une faction armée beaucoup plus violente... Dans une course effrénée contre la montre, la DST nous embarque au coeur des réseaux islamiques et des affaires sensibles au Moyen-Orient.