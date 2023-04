Séparation conflictuelle des parents. Quel mode de garde pour l'enfant ?

Environ un couple d'adultes sur deux, marié ou non, se sépare au cours de son existence. Lorsque ce couple a un enfant, se pose la question du mode de garde le moins dommageable pour lui. L'enjeu est de taille car une réponse inadaptée peut être à l'origine de troubles psychologiques graves. Or Il y a eu trois projets de lois, entre 2017 et 2022, demandant qu'une résidence alternée soit prononcée par défaut dès le plus jeune âge. La quasi-totalité des publications invoquées en faveur d'une telle mesure ont été effectuées par voie postale auprès des enfants ou des parents, ou sur des compilations d'études, et leurs auteurs n'ont pratiquement jamais rencontré eux-mêmes les enfants et les parents. En revanche, dès qu'on prend en compte l'état des enfants impliqués dans ces situations on constate que la notion de co-parentalité, utilisée pour les justifier, a surtout comme effet d'éloigner les professionnels des besoins fondamentaux des enfants et de les focaliser sur les désirs des adultes. Ce livre analyse et décrit du point de vue de la clinique de l'enfant, les différentes situations rencontrées. Il propose des calendriers de droit de visite et d'hébergement qui tiennent compte de l'état réel de nos connaissances en termes de développement et d'équilibre psychologique des enfants.