La boîte à outils de la qualité. 68 outils clés en mains + 3 vidéos d'approfondissement + 2 compléments Excel en ligne, 5e édition

La Boîte à outils de la qualité propose 68 outils essentiels et immédiatement opérationnels pour toutes les étapes d'une démarche qualité : - pour engager un processus de certification ISO 9001 ou une démarche centrée client ; - pour déployer un management par les processus ; - pour dynamiser un système qualité déjà en place ; - pour assurer la conformité des produits et prestations. Les outils sont regroupés par thématiques et présentés de manière visuelle : une représentation graphique, l'essentiel, pourquoi et comment utiliser l'outil, ses avantages et les précautions à prendre, ainsi que des approfondissements et des cas pratiques. Cette 5e édition est entièrement mise à jour et présente plusieurs nouveaux outils récemment apparus (check-lists, poka yoke, logique ECD...).