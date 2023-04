Science et génie des matériaux. 5e édition

Cet aide-mémoire offre un panorama de la composition, de la structure et des propriétés des principaux matériaux utilisés dans nos sociétés. L'ouvrage est conçu pour permettre au lecteur de retrouver rapidement une définition, une dénomination ou une formule. Il s'avérera rapidement un outil indispensable aux professionnels, ainsi qu'aux étudiants de l'enseignement supérieur. Cette cinquième édition s'enrichit des principales méthodes d'élaboration, de caractérisation et de recyclage de chaque grande classe de matériaux. Elle apporte également des considérations nouvelles sur l'intégration accrue entre la conception des produits, leurs procédés d'obtention et les matériaux choisis.