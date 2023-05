Les Cahiers de Douai

"Dix-sept ans ! " Rimbaud s'inspire de ses joies et de ses déceptions d'adolescent pour nous livrer ses premiers poèmes. Il joue avec les codes traditionnels et laisse déjà entrevoir l'élan qui fera de lui un poète-voyant. Ces poèmes de jeunesse portent la fraîcheur d'un regard prêt à tout explorer ; ils expriment les désirs et la révolte d'un génie en quête de liberté. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteur- Contexte historique et culturel- Genèse et genre de l'oeuvre- Chronologie et carte mentaleTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Histoire des arts- Education aux médias et à l'information- Sujets d'entraînementGROUPEMENTS DE TEXTES- Les arts poétiques- Les poètes-voyantsCAHIER ICONOGRAPHIQUE.