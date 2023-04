File dans ta chambre ! Offrez des limites éducatives à vos enfants, 2e édition

Le petit enfant explore spontanément le monde, guidé par son instinct et son plaisir. A partir de l'âge d'un an, il a pourtant besoin que les adultes qui l'entourent l'aident à donner un format plus structuré à ses relations et à son comportement. Bien des parents refusent à juste titre de céder aux violences éducatives ordinaires, s'attachent à suivre les principes d'une éducation bienveillante, expliquent et répètent inlassablement les interdits à leur enfant. Malgré cette volonté de bien faire, ils se trouvent parfois confrontés à une dégradation de l'attitude de l'enfant : refus de l'autorité, intolérance à la frustration, agressivité verbale et physique... Ce petit livre didactique, écrit sans langue de bois par une psychologue clinicienne, replace l'apprentissage des limites au centre d'un développement psychique serein, en pointant les écueils de la discipline positive. Il justifie, au moyen d'une feuille de route pratique et très détaillée, l'usage d'une action éducative non violente pour résoudre rapidement ces troubles du comportement. Et ainsi retrouver des relations apaisées et la confiance en soi.