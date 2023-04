La médiation thérapeutique par les contes

La reconnaissance des vertus thérapeutiques du conte participe de son intérêt actuel dans le champ social de l'aide, de l'accompagnement et du soin. Dans le cadre du conte, des vécus expérientiels et des ressentis fondamentaux du sujet vont peu à peu prendre forme et figure et pouvoir ainsi se travailler et se symboliser. Le conte est une médiation thérapeutique efficiente non seulement avec les enfants mais avec des groupes d'adolescents, d'adultes et de personnes âgées, notamment dans le cadre d'hôpitaux ou d'institutions spécialisées. Le conte exprime et traduit en un langage crypté, les terreurs inhérentes à la vie psychique, des plus archaïques aux plus manifestes, des plus diffuses aux plus repérables. Cet ouvrage présente et analyse comment le conte met en scène ces divers stades de l'angoisse et comment par sa configuration spécifique il est en mesure de les contenir et de les traiter.