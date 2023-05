The Spanish Love Deception

Catalina Martín est désespérée. Pour ne pas arriver seule au mariage de sa soeur, auquel assisteront son ex et sa fiancée, elle a assuré à toute sa famille en Espagne qu'elle viendrait accompagnée de son petit ami américain. Sauf que ce petit ami n'existe pas. Et voilà que ce qui n'était qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. Quatre semaines avant les festivités, elle ne voit aucune issue. C'est alors qu'Aaron Blackford, un collègue qui l'a toujours exaspérée, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type aussi froid que l'hiver new-yorkais ! Pourtant, à mesure que l'échéance se rapproche, Catalina doit se rendre à l'évidence : Aaron est sa seule chance de s'en tirer la tête haute.