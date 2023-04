Mémoires d'outre-politique (1937-1985)

Dans ce premier tome de ses mémoires, Alain Badiou revient sur les années 1937 à 1985. A la grande Histoire de ces 50 années marquées par de grands bouleversements politiques, se mêle la petite histoire donnant les clés nécessaires à la compréhension du parcours du philosophe. De son enfance au Maroc à son adolescence à Toulouse et sa jeunesse parisienne,on découvre comment les convictions de cet homme résolument de gauche se sont forgées dans un contexte marqué par la Seconde Guerre mondiale puis la guerre d'Algérie notamment. D'abord socialiste puis séduit dans les années 70 par l'idéologie maoïste, il se raconte sur le ton de la conversation intime, dans laquelle la philosophie n'est jamais loin. Ce XXe siècle revisité par Badiou éclaire d'un jour nouveau l'oeuvre de ce penseur phare du communisme et les origines du "gauchisme" à la française : c'est toute une époque et une génération pour laquelle l'engagement était le maître mot qui reprennent vie au fil des pages et nous donnent à réfléchir sur notre propre rapport à la chose politique.