Le narcissisme. Créateur ou destructeur ?

Le sujet au narcissisme grandiose se protège de la souffrance liée à un trouble de l'attachement insécurisant dans l'enfance. Il réagit aux critiques par des sentiments de rage et exploite autrui dans les relations interpersonnelles. Il a le sentiment que les choses lui sont dues et réclame une attention constante. Il manque d'empathie, manifeste une incapacité à reconnaître et à ressentir ce qu'éprouvent les autres et est préoccupé par des sentiments d'envie et de jalousie. Il y a un continuum dans la gravité de ce trouble dont l'extrême est la perversion narcissique. Dans cette ouvrage, l'auteure donne un descriptif complet du sujet au narcissisme grandiose. Elle offre également des pistes pour soigner l'insécurité, la coupure avec le corps, la difficulté d'être soi, le manque d'estime de soi sous-jacent au sentiment de supériorité présent chez cet individu.