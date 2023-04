Intestin irritable. Equilibrez votre microbiote et faites la paix avec votre côlon !

Douleurs au ventre, ballonnements, diarrhées ou constipation, flatulences, gargouillements... Ces symptômes courants vous sont-ils familiers ? Votre médecin vous a-t-il pourtant dit que " vous n'aviez rien " ? Vous souffrez sans doute du syndrome de l'intestin irritable (appelé aussi colopathie fonctionnelle). Ce trouble digestif touche plusieurs millions de Français, plus souvent les femmes. Bien que généralement sans gravité, la colopathie fonctionnelle peut gêner sérieusement les activités sociales et professionnelles, appauvrir la qualité de vie et entraîner anxiété et dépression. Cet ouvrage fait un point complet actualisé sur cette maladie aussi répandue que finalement méconnue, qui gâche la vie de beaucoup mais reste mal considérée. Quels sont les symptômes du SII ? Comment pose-t-on le diagnostic ? Quels examens ? Quelles sont les causes du SII ? Quels rôles jouent l'alimentation et le microbiote ? Quels sont les traitements ? Les régimes ? Les " médecines douces " donnent-elles des résultats ?