The Bone Season Tome 3 : Le chant se lève. Le chant se lève

Au terme d'une sanglante bataille, Paige Mahoney s'est élevée au rang de suzeraine de l'ombre et règne désormais sur la pègre londonienne grâce au soutien du gouverneur et des rantiens. Mais maintenant qu'elle a tourné le dos à son mentor et à ses partisans, la tâche d'unifier le monde souterrain semble plus difficile que jamais. Engagée dans une course contre la montre pour asseoir son autorité et déjouer les pièges inédits que lui tendent les autorités de Scion, Paige doit chercher de nouveaux alliés. Mais une redoutable ennemie se dresse sur son chemin...