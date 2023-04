Les secrets du charisme

Le charisme, c'est l'autorité naturelle qui se dégage d'une personnalité, provoquant le respect ou l'admiration des autres. Pour vous imposer et pour réussir dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle, apprenez à développer votre charisme : - Faites bonne impression dès les premières minutes. - Cultivez votre confiance en vous et votre authenticité. - Créez l'alchimie du charisme : soyez attentif au langage de votre corps et à votre apparence. Et n'oubliez surtout pas votre pouvoir de conviction et d'expertise qui fondera votre autorité naturelle. Grâce à cet ouvrage riche en exercices et en conseils pratiques, développez le charisme qui est en vous !