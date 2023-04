Le Mystère du château CE2 et CM1. Avec une loupe à détacher

Des histoires mystérieuses à dévorer sans attendre ! Ben, Zoé, Antoine et leur chien Watson forment une jeune équipe de détectives rusés et tenaces. Ils disposent en plus d'un formidable atout : le pouvoir d'invisibilité ! Voici pourquoi ils ont choisi pour nom : les 4 Invisibles ! Cette aventure les mène au château de Quérifond où il se passe des choses bizarres : des bruits étranges montent des oubliettes et le châtelain a l'air bien nerveux... Heureusement que les 4 Invisibles sont là pour enquêter ! EN PLUS ! Une loupe pour décrypter les réponses !