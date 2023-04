Sami et Julie BD : Tobi a disparu. Fin de CP- CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Dans cette nouvelle aventure, Sami et Julie passent leurs vacances en Bretagne. Un matin, au réveil, Tobi a disparu ! Aucune trace de la moindre patte... Mais nos petits enquêteurs sont prêts à tout pour retrouver leur toutou ! Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.