Bernard Werber, c'est une vie à part et une oeuvre mondialement reconnue où se croisent des anges, des dieux, des chats, des templiers, des fourmis, des abeilles... , où la science nous initie au "savoir relatif et absolu" du professeur Wells. Sous la forme de vingt-deux chapitres correspondant aux arcanes d'un jeu de tarot, Bernard Werber nous révèle les secrets de ses romans, les surprenantes aventures et expériences qui les inspirent, comme la pratique du rêve lucide et l'hypnose régressive. Entre art du suspense et puissance de l'imaginaire, c'est un véritable atelier d'écriture dont il ouvre les portes pour la première fois. Intime et captivant, Mémoires d'une fourmi nous renvoie aux mystères de nos propres vies. Ce merveilleux récit de vie dévoile les mécanismes d'un processus de création hors du commun. Simon Bentolila, Lire Magazine littéraire. L'occasion de plonger à l'intérieur d'un esprit unique et génial. Léonard Desbrières, Aujourd'hui en France - week-end.