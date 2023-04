Sami et Julie : Le voleur de crêpes. Fin de CP-CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Dans cette nouvelle aventure, Sami et Julie ont invité leurs copains à la maison pour fêter la Chandeleur. Mais à l'heure du goûter, le tas de crêpes a disparu ! Qui a bien pu engloutir 30 crêpes d'un coup ? Sami et Julie sont plus que jamais déterminés à mettre la main sur le coupable ! Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.