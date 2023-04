Sami et Julie : Enquête au camping. Fin de CP- CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Dans cette nouvelle aventure, Sami, Julie, Papa, Maman et Tobi passent des vacances au "Camping des Rosiers fleuris" . Un matin, un cri déchirant réveille tout le camping : les magnifiques rosiers du camping ont été saccagés ! La directrice est effondrée... Heureusement, Sami et Julie prennent l'enquête en main ! Attention, suspense... Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.