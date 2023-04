Sami et Julie : Micmac à la cantine. Fin de CP- CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Les repas de la cantine sont de plus en plus étranges : hier, gelée verte ; aujourd'hui, poisson cru sur son lit d'algues... Seul Basile trouve les menus à son goût. Mais pourquoi les repas sont-ils aussi mauvais ? Sami et Julie décident de résoudre l'énigme pour connaître la raison de ce désastre... Mystère et boule de gomme ! Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.