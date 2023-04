Disney 40 Histoires d'amour

Un grand cahier de coloriages avec de belles illustrations détaillées à colorier selon ses envies ! - 40 scènes romantiques pour revivre les plus beaux coups de foudre des films Disney ! - Des illustrations pour redonner de la couleur aux couples Disney et Pixar incontournables des plus grands chefs-d'oeuvre de notre enfance. - Un papier épais pour colorier sans crainte de transpercer. Dès 8 ans.