Bienvenue au refuge Tome 4 : Au secours des lapins !

Depuis que le maire a lancé une grande chasse aux lapins dans le village, Elise est inquiète. Et si Pablo, son lapin bélier, croisait le chemin des chasseurs ? Un soir, la fillette et ses amis tombent justement sur un lapin pris dans un piège, avec une patte blessée. Les vétérinaires en herbe n'ont alors plus qu'une idée en tête : lui porter secours !