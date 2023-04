La déclaration Tome 2 : La Résistance. L'histoire de Peter

La mort n'existe plus. Les hommes vivent à l'ère de la Longévité. Mais pour éviter le surpeuplement, pas de naissances non plus. Peter et Anna ont un point commun : ils n'auraient jamais dû naître. Parce qu'une vie éternelle leur semble contre-nature, parce que le système de la Longévité a gâché leur enfance, parce qu'il menace leurs rêves, ils ont décidé d'enter en lutte. Pour sa suppression. Au sein du Réseau, la résistance s'organise. Peter a pour mission d'infiltrer le plus grand des laboratoires, le centre névralgique du système, Pincent Pharma... dirigé par son grand-père, Richard Pincent. Un homme puissant et influent, bien décidé à faire plier les rebelles. Une présence troublante pour Peter. Quans les liens du sng s'en mêlent, tout se complique...