Le petit livre des saints

Une centaine de saints et saintes réunis dans un petit livre charmant et nostalgique. Simples chromos sorties des ateliers d'une abbaye, cartes bordées de papier-dentelle d'imprimeurs spécialisés. Cet album de poche rassemble une sélection d'images pieuses de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle comme celles que l'on glissait son missel, en souvenir d'une communion. Sainte Agathe présentant ses seins sur un plateau, saint Laurent et son grlll, saint Philippe avec sa croix et son livre, sainte Catherine et sa roue... un délicieux petit livre doré sur tranches, pour découvrir ou redécouvrir la vie et l'oeuvre d'une centaine de saints et saintes connus et méconnus.