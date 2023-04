Boulevard Tome 1

Qui a dit que le soleil sort après la tempête, alors que la foudre menace encore ? Luke Howland, cerné par les problèmes et en proie à un désespoir profond, et Hasley Weigel, aussi étourdie qu'optimiste, forment un couple loin d'être parfait. Lui est une tempête ; elle, un jour ensoleillé. Lui est pénombre ; elle, rayon de soleil. Ils décident pourtant de donner un nom à ce qu'ils ont créé : un boulevard aux couleurs grisâtres, célestes et aux bleus électriques qui annoncent la tourmente. Elle est faite pour lui ; il est fait pour elle. Une histoire d'amour unique, qui marque pour la vie.