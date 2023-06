Keleana tome 6. La Tour de l'aube. La Tour de l'aube

Tandis que les royaumes d'Erilea s'affrontent et qu'Aelin tente de récupérer sa couronne, Chaol et Nesryn partent en mission à Antica pour trouver des alliés et obtenir de l'aide. Et ces alliances pourraient bien être leur dernier espoir de sauver Erilea... La suite de la saga de Sarah J. Maas qui se déroule en parallèle du tome 5, offrant de nouveaux décors mais aussi des révélations essentielles.