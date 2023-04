L'inspecteur Petit mène l'enquête CE1 et CE2. Avec une loupe à détacher

Des histoires mystérieuses à dévorer sans attendre ! L'inspecteur Petit et son fidèle assistant chinois Chan San Peur sont deux policiers très malins : c'est pour cela qu'on leur confie toujours des enquêtes super-difficiles ! Les deux détectives partent aujourd'hui à la recherche d'un service de table mystérieusement disparu : comment des assiettes, des verres ou des tasses ont pu s'envoler de la maison bien gardée de M. Pleindesous ? La seconde énigme est encore plus étrange... Qui arrive à s'introduire de nuit dans l'appartement de Mme Daniela, alors que celui-ci est situé au cinquième étage ? EN PLUS ! Une loupe pour décrypter les réponses !