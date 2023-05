Les mobilisations écologistes ont longtemps été analysées comme des luttes sectorisées et autonomes vis-à-vis du mouvement social. Pour cette raison, elles ont largement prêté le flanc à des accusations de dépolitisation, forgeant ainsi l'idée qu'elles seraient assez peu redevables des conflictualités propres aux autres luttes sociales. Pourtant, les mobilisations écologistes connaissent des évolutions dont cet ouvrage propose de rendre compte. Les mobilisations expertes, portées par des militants des classes supérieures, sont aujourd'hui confrontées aux limites d'une action de contestation qui ne parvient plus à faire évoluer les mondes économiques ou politiques. Elles sont alors de plus en plus tentées, voire débordées, par des modes d'action plus directs qui favorisent la relation avec d'autres mondes militants et sociaux. De nouvelles mobilisations en France, permettent d'explorer les conditions dans lesquelles d'autres groupes sociaux, les femmes, les minorités ou les plus modestes, peuvent s'engager dans la cause écologique. Ces mobilisations, portées par des militants qui refusent l'aliénation du rapport à l'enjeu écologique par un groupe social au détriment d'un autre, cherchent à s'enraciner dans d'autres luttes sociales, la cause écologiste devenant pour eux un moyen d'améliorer leur statut. Saisir ces mobilisations, dans leur hétérogénéité et leurs continuités permet de montrer comment la question écologique se revendique comme question sociale.