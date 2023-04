P'tit Loup : P'Tit Loup fait du vélo

Aujourd'hui, Papili et Mamili offrent à P'tit Loup un vélo qui s'appelle une draisienne. P'tit Loup est déçu, il n'y a pas de pédales... Chaque chose en son temps, lui explique Papili ! La draisienne, c'est parfait pour apprendre l'équilibre. Au bout de quelques temps, P'tit Loup maîtrise parfaitement la draisienne. Et ses grands-parents ont une surprise pour lui. Un joli vélo rouge, avec des pédales comme les grands. P'tit Loup est prêt pour faire la course !