Les Quatre filles du Docteur March

Retrouvez l'histoire des quatre filles du docteur March ! Quatre caractères bien différents : la raisonnable Margaret (surnommée Meg), l'intrépide Joséphine (surnommée Jo), la charitable Elisabeth (surnommée Beth) et la petite dernière, un peu capricieuse : Amy. En l'absence de leur père, engagé dans la guerre de sécession, les quatre jeunes soeurs font face aux difficultés de la vie quotidienne en ce temps de guerre. Autrefois riche, la famille March a été ruinée. Malgré cela, la famille est heureuse et n'oublie pas d'aider plus pauvre qu'elle. Les jeunes filles feront bientôt la connaissance de Laurie, un charmant voisin...