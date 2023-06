Magazine Georges n° 64 Train - juin/juil 2023

Embarquement immédiat dans Georges N°Train ! Vous trouverez tout au long de son chemin de fer : Des HISTOIRES : - de Violette Vaïsse (à qui on doit "Brioche et Tartine", éditions La Joie de lire) vous embarque à la rencontre de Michel le contrôleur ; - avec Cagoule et Lapin d'Anne-Sophie Constancien évitent le "train-train" ; - et celle, véridique, d'une romancière à suspense qui aimait voyager... Des JEUX pour : - découvrir les premières locomotives à vapeur au milieu du Far west ; - retrouver Angèle, Harry et bien d'autres, au milieu d'une gare bien remplie ; - mener l'enquête dans l'Orient-Express ; - s'aventurer dans un labyrinthe de rails électriques... Un PAPER-TOY en forme de TGV ! Des ACTIVITES pour : - préparer ses étiquettes de valise ; - cuisiner un casse-croûte ; - dessiner des pictos sur sa carte des vacances ; - faire une expérience avec de la vapeur, comme Denis Papin ! Sans oublier les chroniques de livres, un reportage et le quiz final... Bref, ce n° Train est à mettre dans sa valise pour les grandes vacances ! En plus, il y 3 couvertures différentes... Alors... dans quel wagon monterez-vous ?