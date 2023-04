Petites proses éthyliques est une expérimentation gustative, théâtrale et littéraire. Entre 2021 et 2022, le Théâtre de l'Echandole (Yverdon-les-Bains) a envoyé par la poste tantôt une bouteille de bière ou de vin, tantôt un flacon de spiritueux à quinze auteur·trice·s. Leur mission ? Déguster, et se laisser inspirer par les saveurs, les sapidités, les acidités et les âpretés. A partir de cette première expérience, prendre la plume, conserver l'ineffable et le furtif, le remodeler et le distiller, et tels des alchimistes, passer de l'état liquide à celui des mots, des idées et des mémoires.