Week-end autour de Paris. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Dans un rayon de 250 km autour de Paris, un ticket de transport en commun peut souvent suffire pour respirer un parfum de vacances. De cités médiévales en châteaux, de forêts en parcs naturels et jusqu'à la mer, le dépaysement est aux portes de Paris ! Dans Le Routard Week-end autour de Paris, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (déguster des moules-frites sur une terrasse de Trouville et prendre un pass pour assister au Festival du cinéma américain de Deauville, partir sur les traces de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise...), des visites (contempler les nymphéas, au printemps, dans les jardins de Monet à Giverny, remonter le temps à travers les visites des abbayes millénaires que sont Jumièges et Saint-Wandrille...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 50 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir les alentour de Paris hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.