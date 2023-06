Buck Danny Classic - Tome 10 - Molotok-41 ne répond plus

1958 : Buck Danny poursuit l'opération secrète censée délivrer des savants atomistes américains enlevés par l'URSS en 1951. Sauf que rien ne se passe comme prévu, et que d'échappée aérienne d'anthologie en retournements de situations désespérés, Buck et ses amis ont fort à faire pour échapper aux redoutables sbires du SMERSH, le service de contre-espionnage de l'Armée rouge... Inspiré de faits historiques authentiques, Molotok 41 ne répond plus est le second volet du diptyque entamé par Le Vol du Rapier.