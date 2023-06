Chaque été, Grog the Frog oublie de célébrer le rituel magique le plus important de l'année : la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Mais cette année, ce sera différent ! Ce magicien, au tempérament grincheux, fera le voyage jusqu'aux montagnes mystiques interdites et complétera les rituels magiques. A moins, bien sûr, qu'on ne le confonde avec un autre et qu'on l'entraine dans un duel à mort contre un rival cosmique... Grog pourra-t-il mettre fin au chaos et réussir sa quête ? Mais attendez... peut-être que Grog préfère le chaos ? Il est supposé être le Seigneur du Chaos, non ? Quoi qu'il en soit, ça va être épique ! Des drames, de l'amour, de la magie, un livreur qui peut voler, un serpent bizarre, une centaure chauve qui loue des voitures... C'est ce qui attend Grog dans cette aventure hilarante ! Gloire à Grog !