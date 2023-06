Tableaux à décorer - Créatures légendaires scintillantes

Découvre 10 tableaux de licornes et de dragons à colorier ! Colorie-les et fais-les scintiller en ajoutant des strass et des touches de paillettes ! Retrouve dans ton livre 10 tableaux à colorier et à détacher, avec des contours en relief pour un résultat sans bavure, 1 feutre à paillettes violet et 100 strass de deux formes et couleurs différentes.