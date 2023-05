Un Grand Week-end à Arras et le pays d'Artois

Nouveauté ! Un grand week-end inédit et 100% terroir à la découverte de la splendide ville d'Arras et du beau et vaste pays d'Artois. Dans ce guide, - La visite de tous les sites incontournables d'Arras et environs : le Louvre-Lens, les lieux de mémoire de la guerre de 14-18 à Neuville-Saint-Vaast, les hameaux de carte postale du Mont Saint-Eloi, l'église Notre-Dame de Rocquigny, le donjon de Bours, les jardins de Séricourt. - Des expériences uniques : survoler les douves d'Arras en tyrolienne, prendre un cours de biérologie, jouer aux apprentis brasseurs ou faire du rafting sur la Scarpe. - Des activités 100 % bol d'air : balades à pied ou à vélo dans la vallée de la Scarpe ou pourquoi pas accompagner les biquettes lors de la fête de la transhumance à Noeux-lès-Auxi ! - Notre sélection d'adresses pour se faire plaisir : fermes-auberges, cabanes nichées en pleine verdure, café culturel et créateurs locaux !