Seconds / Edition spéciale (Poche)

Katie a besoin d'une seconde chance pour réparer les petites catastrophes de sa vie. Un roman graphique plein d'humour, signée Bryan O'Malley. Alors que Katie, chef de cuisine renommée est sur le point d'ouvrir un deuxième restaurant ? le sien ! ? les problèmes débarquent : l'ouverture est compromise, ses amours battent de l'aile, son ex réapparaît et, pour couronner le tout, sa meilleure serveuse se blesse. Katie a clairement perdu le contrôle : si seulement elle pouvait tout effacer et recommencer à zéro ! Ce dont elle a besoin, c'est d'une seconde chance. Tout le monde y a droit, après tout. Mais encore faut-il savoir en faire bon usage... Le nouveau roman graphique de Bryan O'Malley, (Scott Pilgrim) : découvrez les pérégrinations déjantées de Katie !