Destins de champions Tome 2 : Une biographie d'Antoine Griezmann

Boudé par les centres de formation français, Antoine Griezmann a bien failli ne jamais devenir footballeur professionnel. Mais grâce à sa persévérance et au soutien de sa famille, il s'exile en Espagne pour accomplir coûte que coûte son rêve d'enfant. Désormais star incontestée de l'Atlético Madrid et maillon fort de l'équipe de France, il suscite l'admiration de la planète football ! Revivez son parcours hors du commun dans cette biographie inédite. Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs auteurs de nombreux ouvrages sur le football.