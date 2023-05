Skandar Tome 2 : Skandar et le cavalier fantôme

Les licornes guerrières reprennent leur envol... Ne manquez pas le second tome de la série SKANDAR, best-seller international, une aventure à ne rater sous aucun prétexte, pour les lecteurs de 9 à 99 ans, fans de Harry Potter, Percy Jackson et Eragon. L'Ile compte bien prendre sa revanche... Skandar Smith a accompli son rêve, il a une licorne et il apprend à devenir un cavalier. Pourtant, alors qu'il fait, avec ses amis, sa rentrée en seconde année au Nid, une nouvelle menace surgit. Des licornes sauvages, censées être immortelles, sont retrouvées mortes, une prophétie annonce un terrible danger et des destructions liées aux éléments commencent à ravager l'île. De son côté, Kenna, la soeur de Skandar, rêve de le rejoindre - et il est bien décidé à l'aider, coûte que coûte. Alors que la tempête enfle, Skandar réussira-t-il à trouver le moyen d'empêcher l'Ile de se disloquer... avant qu'il ne soit trop tard pour tout le monde ? Préparez-vous à retrouver un rythme trépidant, des personnages inoubliables et un monde fascinant. Soyez les premiers à rejoindre l'aventure !