Cible : Vador. L'équilibre dans la Force

Un syndicat cosmique du crime refuse de se plier à l'Empire, Dark Vador ne peut le tolérer. Mais les rôles s'inversent lorsque le syndicat engage les plus dangereux chasseurs de primes de la galaxie pour traquer Vador et l'éliminer une fois pour toutes. L'affrontement va être épique et une chose est sûre, il fera pas mal de victimes ! Deuxième nouvelle collection à petit prix dans la galaxie Star Wars ce mois-ci ! Après la collection anthologique centrée sur un protagoniste de la galaxie lointaine, nous vous proposons avec cette gamme, des récits dans le canon de l'histoire. Depuis 2015, Marvel publie des comics qui se déroulent dans le même univers que les films et les séries télévisées. Parce qu'on ne s'en lasse pas, voici un deuxième volume dédié au Seigneur Noir des Sith mais, à la différence de la série Dark Vador, cette histoire est un one-shot et il accorde une belle place aux chasseurs de primes ! On y suit notamment le fascinant Beilert Valance, (anti-)héros de la série Bounty Hunters.