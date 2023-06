Émeric Lhuisset

La démarche artistique d'Emeric Lhuisset interroge principalement la photographie en zone de guerre, sa capacité à informer et les conditions de sa réception par le public. Arpentant depuis plus d'une dizaine d'années la Turquie, l'Afghanistan, la Syrie ou encore l'Ukraine, ses séries travaillent les notions d'effacement, d'invisibilité, au carrefour du temps et de l'espace. Percevoir (verbe tr.) : saisir, prendre connaissance par les sens, l'intuition ou l'entendement. Les Editions de La Martinière encouragent les nouveaux talents de la photographie et des arts visuels à travers "Percevoir" , une collection de livres qui porte un autre regard sur l'image : mouvante, fragmentaire et multiple, comme le monde qui nous entoure. A chaque artiste, une réponse singulière. Une collection dirigée par Simon Baker, directeur de la maison européenne de la photographie.