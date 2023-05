The Forever Marked. Le prince

Elle avait tiré un trait sur lui... jusqu'à ce qu'il surgisse devant sa porte Ryier ne connaît pas l'échec. Populaire, sportif, avec son charisme de star hollywoodienne et son physique de rêve, tout lui réussit. Alors, quand il se fait soudainement larguer, son monde s'effondre. Sans réfléchir, il roule toute la nuit jusqu'au Texas pour se réfugier chez Bowe, son amie d'enfance si différente de lui. Cool, rebelle et artiste, Bowe n'a besoin de l'approbation de personne. Il la connaît depuis toujours, et même si elle refuse de lui parler depuis leur dérapage, en cet instant, elle est la seule qui puisse l'aider à ne pas sombrer. Bowe est sous le choc quand elle trouve Ryier sur son palier. Lui, le mec sans faille ni faiblesse, est dans un sale état. Mais pourquoi venir la voir elle ? Il lui a brisé le coeur il y a des années sans même s'en rendre compte, et, maintenant qu'elle a enfin tourné la page, il faudrait qu'elle le console ? Seulement voilà, c'est la première fois qu'il se montre tel qu'il est, sous son masque de mec parfait. Alors, même si c'est risqué, elle accepte de l'héberger. Après tout, quel danger y a-t-il à le laisser rester quelques jours ? A propos de l'autriceTout comme les personnages de ses romans, Jay Crownover est une grande amatrice (et collectionneuse ! ) de tatouages. Lorsqu'elle a pris conscience qu'elle ne deviendrait pas la rock star qu'elle rêvait d'être depuis ses huit ans, elle a décidé d'embrasser son autre passion : l'écriture. Elle est l'autrice des séries à succès "Bad", "Marked Men" et "Clash".