"Un style nerveux qui insuffle rythme et atmosphère à cette balade romaine. LA VOIX DU NORD Alba, le Blond et Dr Sax : le trio de flics se reforme après un meurtre identique à celui qu'ils avaient échoué à résoudre dix ans plus tôt. Mais Alba - tireuse émérite, profileuse formée au FBI - souffre d'un trouble de la personnalité. Ce nouvel assassinat pourrait bien l'obliger à affronter les secrets du passé. Une enquête sous haute tension dans une Rome gangrénée par la pègre... Né en 1956, Giancarlo De Cataldo, magistrat à la cour de Rome, est l'un des écrivains de roman noir les plus importants d'Italie. La plupart de ses livres, dont Romanzo Criminale et Suburra, sont disponibles chez Points. Traduit de l'italien par Serge Quadruppani