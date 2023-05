Les enquêtes de Julie : Le Superyacht sinistre

Le magnat Jean-Louis Ponsard connaît une mauvaise année. Des investissements imprudents, des commandes annulées, des contrats qui tombent à l'eau... Il touche le fond le jour où son yacht devient le théâtre d'une mort suspecte. Et la victime n'est pas n'importe qui. C'est sa belle-mère, qu'il déteste. A bord, le traiteur Julie Cavallo et son extravagante mamie Rose fouinent un peu, tant que la piste est encore chaude. Mais chaque cabine de luxe cache un secret, chaque passager a un alibi. La discrétion est de rigueur, et l'équipage ne pipe mot. Lorsque les flics prennent l'affaire en main, tout part en vrille, et pas seulement pour la famille Ponsard. Julie saura-t-elle plonger dans les bas-fonds aux abords distingués et en ressortir vivante ? A propos de l'auteur Ana T. Drew est l'esprit tordu derrière la récente vague de meurtres qui s'est abattue sur la petite ville provençale de Beldoc. Lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire, vous la trouverez peut-être en train de concocter des cookies - c'est d'ailleurs durant un atelier de pâtisserie qu'est né le personnage des Enquêtes de Julie. Elle vit à Paris, mais son coeur est en Provence.