Contre-Jour : N°1 Ecoute les murs tomber - Printemps 2023

La revue A l'intersection du journalisme et de l'éducation populaire, la revue semestrielle Contre-Jour s'ancre sur les territoires le temps d'un atelier ou d'une résidence pour faire dialoguer petites et grandes histoires. Elle fait avec, ensemble et dehors. Elle poétise le regard, déplace les points de vue, explore les angles morts. Parce que dans la bataille des représentations, les images et les mots sont de précieux outils pour inverser le rapport de force. Dossier Ecoute les murs tomber Ecoute les murs tomber se veut un avis de tempête, une incantation, un grain de sable dans les rouages de la machine à diviser. Quatre mots pour s'interroger sur la ségrégation spatiale et le chacun. e chez soi, vendus chaque jour davantage comme le meilleur remède au malaise social. Ces divisions présentent de multiples visages. Dans ce dossier, elles empruntent la silhouette d'un mur érigé par des voisins et voisines vigilantes à Marseille, la couleur vert-de-gris de la Manche à Calais, où le bruit des bottes continue de se heurter à la perméabilité des vagues, ou encore le goût métallique de barreaux élimés par le temps carcéral aux fenêtres des prisons d'île-de-France et de Navarre. Les témoignages, photos, dessins qui se croisent au fil de ce dossier sont pour la plupart issus de deux résidences de création menées par la Friche à Marseille et à Calais.