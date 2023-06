Seine vagabonde

Du Havre à Giverny en passant par Villequier, Jumièges et Pont-de-l'Arche, on se laisse transporter par la Seine en suivant les pistes cyclabes, les bords de Seine, les bateaux de croisières, les bacs pour découvrir les richesses de son patrimoine et ses parcs naturels. 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0