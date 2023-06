Retrouver sens et envie au travail. Motivation & Employabilité

Qu'attendez-vous réellement de votre travail ? Comment réussir à se sentir pleinement engagée dans sa vie professionnelle ? Comment retrouver du sens dans son travail et être aligné(e) avec ses valeurs ? Notre démarche exploratoire invite à réfléchir à ce qui motive l'individu et à faire rimer missions et passion, la condition sine qua non pour trouver l'énergie, définir un nouveau cap et s'épanouir. Cet ouvrage est une véritable aide à la décision éclairée. Allez plus loin avec la recommandation du Test Motiva individuel 2T pour comprendre combien l'adéquation des intérêts professionnels et des ressorts de motivation individuels avec le poste et l'entreprise contribue à la réussite des personnes, en termes professionnel et d'apprentissage de nouvelles compétences. Une collection humaine sur les compétences du XXIe siècle, l'efficacité personnelle et professionnelle ! La collection : Dans une époque d'accélération et de transformation de la société, ce sont d'abord les aptitudes humaines (soft skills ou "compétences comportementales") qui permettent à un individu de bien vivre son travail, de trouver sa place dans son équipe et de donner le meilleur de lui-même. Cette collection propose un accompagnement bienveillant fondés sur des outils et des clés pour aider à comprendre, reprendre confiance en sa capacité à agir et évoluer. Chaque ouvrage explore les 8 compétences clés du XXIe siècle : pensée critique - créativité - communication - collaboration - self-management - responsabilité sociale - leadership - compétences sociales et personnelles.