Le greffage et la plantation des arbres fruitiers

Dans cette nouvelle version revue et augmentée, Evelyne ? Leterme nous confirme que le greffage des arbres fruitiers est assez aisé lorsque l'on prend soin de respecter un minimum de règles, en particulier le choix de la technique en fonction de l'état végétatif et de la période de l'année, sans oublier la précision des gestes. Mais le scion obtenu, aussi beau soit-il, nécessite des soins que l'on oublie parfois de lui accorder avec suffisamment d'attention et de rigueur. Cet ouvrage, agrémenté de 167 photos couleur et de nombreux dessins, décrit et met à la portée de tous les différentes techniques de greffage ainsi que les opérations d'entretien des arbres qui permettent d'atteindre l'objectif final de ces travaux ? : obtenir le plus rapidement possible de jolis fruits dans son verger.