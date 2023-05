L'agenda budget ultra simple. Edition 2024

Un agenda malin pour bien gérer son budget ET s'organiser ! Chaque mois : le tableau de suivi des dépenses (dépenses et recettes fixes + spécifiques), des astuces et conseils pour économiser et un agenda mensuel pour noter ses principaux rendez-vous. Chaque semaine : un espace agenda supplémentaire et les dépenses de la semaine. Malin : à la fin de l'année, retrouvez des pages bilans pour suivre, anticiper et optimiser ses dépenses par grand thème (énergie, vacances, habillement, alimentation, téléphonie, frais de garde, etc.). 12 mois, de septembre 2023 à août 2024.